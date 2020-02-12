12 Şubat 2020, Çarşamba
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ABD’nin Esad unsurlarını vurduğu bölgede dikkat çeken görüntü! ABD ve Rus bayrakları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
O BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

ve unsurları Haseke-Kamışlı yolu üzerinde köyünde karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada Esad unsurlarından 1 kişi hayatını kayberken bölgede gözlerden kaçmayan bir görüntü vardı.  ve ABD bayraklı araçların yanında yer alan bayraklı askeri .

Sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde köyünde rejimine ait bir kontrol noktasında konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı. Devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtildi. Olay anında çekilen bir fotoğraf karesinde ise ve ABD bayraklı araçların yanında bulunan Rus bayraklı .

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ABD UÇAKLARI 2 NOKTAYI VURDU

Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi. ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.

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RUS BAYRAKLI ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD ve Esad güçleri arasındaki gerilimi tırmandıran olayda, rejimin devriye araçlarının yanında bulunan Rus bayraklı askeri araçlar dikkat çekti. Öte yandan rejimin haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği son dakika haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını iddia etti.

ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. /'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

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