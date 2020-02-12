ABD’nin Esad unsurlarını vurduğu bölgede dikkat çeken görüntü! ABD ve Rus bayrakları…
ABD ve Esad unsurları Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada Esad unsurlarından 1 kişi hayatını kayberken bölgede gözlerden kaçmayan bir görüntü vardı. Suriye ve ABD bayraklı araçların yanında yer alan Rusya bayraklı askeri araçlar dikkat çekti.
Sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı. Devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtildi. Olay anında çekilen bir fotoğraf karesinde ise Suriye ve ABD bayraklı araçların yanında bulunan Rus bayraklı araçlar dikkat çekti.
ABD UÇAKLARI 2 NOKTAYI VURDU
Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi. ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.
RUS BAYRAKLI ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
ABD ve Esad güçleri arasındaki gerilimi tırmandıran olayda, rejimin devriye araçlarının yanında bulunan Rus bayraklı askeri araçlar dikkat çekti. Öte yandan rejimin haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği son dakika haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını iddia etti.
ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.
ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR
ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.
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