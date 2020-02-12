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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
ALMANYA UYRUKLU TERÖRİST SAVAŞÇI SINIR DIŞI EDİLDİ!

: uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi. yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

, uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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