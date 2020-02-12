Vuhan'da yaşayan Felicity Feng A Haber ekranlarından son durumu dünyaya anlattı
Koronavirüsü dolayısıyla kilit altına alınan Vuhan kentine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vuhan’da yaşamın nasıl devam ettiğini ve yaşananları kentte yaşayan Felıcıty Feng A Haber’e anlattı.
Vuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı yayılan koronaviüs salgını şimdiye kadar 1115 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Baka ve ölü sayısı her geçen gün artarken Virüs kalbi yaşamını sürdüren Felicity Feng, içinde bulundukları durumu A Haber ekranlarından dünyaya duyurdu.
"PEK ÇOK FARKLI ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Felıcıty Feng, "Vuhan'da virüs salgını başlayalı yaklaşık 20 gün oldu ve o zamandan beri evden yalnızca bir kez çıktım. Pek çok farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Burada ki haberleri şeffaflıkla paylaşıyoruz, dünyada başka insanların bu korkunç virüsten etkilenmemesini istiyoruz. Çin hükümetinin kendi insanını önemsemediği düşüncesi çok yanlış olur. Ben bir Çinliyim, 10 yıldan fazla süre Kuzey Amerika'da yaşadım. Her iki perspektifte bakarak neyin ne olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bilgiyi doğru bir şekilde alıyoruz. Hükümet bu salgına mümkün olduğu kadar karşılık verdi. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama gözlerimizi ve zihinlerimizi açık tutmalıyız." şeklinde konuştu.
"ŞU AN SAĞLIKLIYIZ ANCAK"
Korona teşhisi koyulan hastaların bulunduğu hastanede babasının proje direktörü olduğunu belirten Feng, "Şu an sağlıklıyız ancak tanıdığım insanların enfeksiyon kapmasından korkuyoruz. İyimser olmak zorundayız çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Böylesine ciddi bir kriz yaşanırken kendinizi bırakamazsınız. Vuhan'da olmayan durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyor, bu aslında bir savaştır." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den anlamlı paylaşım: Kardeşlerinin yanındadır
- Pegasus uçağı hakkında önemli gelişme!
- Başkan Erdoğan Pakistan'da parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi
- Başkan Erdoğan'dan AP'ye PKK tepkisi!
- Katar ile Trabzon arasında direkt uçuşlar başlıyor!
- İbrahim Kalın ile James Jeffrey görüştü
- O ilimizde okullar iki gün tatil!
- Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi!
- İşte Esad rejimi helikopterinin enkazı
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?
- 13 Şubat Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili son dakika açıklaması!
- Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?
- 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller: Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte detaylar…
- 12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?