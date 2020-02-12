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Vuhan'da yaşayan Felicity Feng A Haber ekranlarından son durumu dünyaya anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
VUHAN'DA YAŞAYAN İSİMDEN A HABER ÖZEL AÇIKLAMALAR

Koronavirüsü dolayısıyla kilit altına alınan kentine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vuhan’da yaşamın nasıl devam ettiğini ve yaşananları kentte yaşayan A ’e anlattı.

kentinden başlayan ve tüm dünyayı yayılan koronaviüs salgını şimdiye kadar 1115 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Baka ve ölü sayısı her geçen gün artarken Virüs kalbi yaşamını sürdüren , içinde bulundukları durumu A ekranlarından dünyaya duyurdu.

Vuhan'da yaşayan Felicity Feng A Haber ekranlarından son durumu dünyaya anlattı VUHAN'DA YAŞAYAN FELİCİTY FENG A HABER EKRANLARINDAN SON DURUMU DÜNYAYA ANLATTI

"PEK ÇOK FARKLI ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

, "Vuhan'da virüs salgını başlayalı yaklaşık 20 gün oldu ve o zamandan beri evden yalnızca bir kez çıktım. Pek çok farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Burada ki haberleri şeffaflıkla paylaşıyoruz, dünyada başka insanların bu korkunç virüsten etkilenmemesini istiyoruz. hükümetinin kendi insanını önemsemediği düşüncesi çok yanlış olur. Ben bir Çinliyim, 10 yıldan fazla süre 'da yaşadım. Her iki perspektifte bakarak neyin ne olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bilgiyi doğru bir şekilde alıyoruz. Hükümet bu salgına mümkün olduğu kadar karşılık verdi. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama gözlerimizi ve zihinlerimizi açık tutmalıyız." şeklinde konuştu.

"ŞU AN SAĞLIKLIYIZ ANCAK"

Korona teşhisi koyulan hastaların bulunduğu hastanede babasının proje direktörü olduğunu belirten Feng, "Şu an sağlıklıyız ancak tanıdığım insanların enfeksiyon kapmasından korkuyoruz. İyimser olmak zorundayız çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Böylesine ciddi bir kriz yaşanırken kendinizi bırakamazsınız. Vuhan'da olmayan durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyor, bu aslında bir savaştır." dedi.

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