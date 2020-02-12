12 Şubat 2020, Çarşamba
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MSB'den anlamlı paylaşım: Kardeşlerinin yanındadır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
MSB'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM: KARDEŞLERİNİN YANINDADIR

, () terör örgütleriyle bağlantısı olmayan halkının yanında olduğunu bildirdi.

, () terör örgütleriyle bağlantısı olmayan halkının yanında olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK, rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir."

Paylaşımda, Esed rejiminin saldırılarında yaralananlar ve ağır kış koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışanların fotoğraflarına da yer verildi.

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