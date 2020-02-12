Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu davasından önemli gelişme
Erzurum'da, 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili davada, uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonla ilgili davanın Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Hacı Karahan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanık avukatları katıldı.
Sanık Fidan, savunmasında dosyadaki delillerin sahte olduğunu ileri sürdü.
Mahkeme başkanının "Düzgün konuşmanız gerekiyor, olayın hakarete varmaması lazım. Bu durum size hakaret hakkı vermez." uyarısı üzerine iddianamede isnat edilen suçların gerçek dışı olduğunu öne süren Fidan, "İddianame dosya içeriğiyle tamamen çelişmekte, somut veri bulunmamaktadır. 13 aydır tutuklu olduğum için bazen haddimizi aşabiliyoruz. Bunun için özür dilerim." dedi.
Sanık Karahan da olayda adının geçmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Saf bir insan olduğum için böyle bir olay başıma geldi. Bu iş önceden planlanmış, beni kurban seçmişler. Hayatımda haram iş yapmadım. Psikolojik tedavi görüyorum, ithamların altında eziliyorum." diye konuştu.
Diğer sanıklar ile tanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 54 sayfalık iddianamede, Erzurum'da 24 Ocak 2019'da İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tırın, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulduğu ve tırın dorsesinde bulunan 20 çuvaldan 17'sinde, mermer taşlar arasına saklanan toplam 25 bin 834 paket halinde 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği belirtiliyor.
İçinde uyuşturucu bulunmayan 3 çuvalın üzerinde herhangi bir yazı ve ibare bulunmamasına rağmen diğer 17 çuvalın 11'inin siyah, 6'sının ise mavi iplikle dikildiği ve çuvallar üzerine "90 TENÖR" ibaresinin yazıldığı ifade edilen iddianamede, uyuşturucuyu alacak kişilerin yakalanması için uyuşturucu tırdan indirildikten sonra kalan maden yükünün tekrar tıra yüklendiği, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra tır sürücüsü Ş.D'nin refakate alındığı ve tırın teslimat adresine gönderilerek operasyon aşamasına geçildiği kaydediliyor.
İddianamede, İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Hacı Karahan ile Saruhan Özçelik ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan'ın gözaltına alındığı, Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan şüphelilerin İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirildiği bilgisi aktarılıyor.
Uyuşturucu satıcılarının bu maddeleri taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programının deşifre edildiğine yer verilen iddianamede, örgüt yapılanmasını anlatan organizatör ve örgüt yöneticisi Saruhan Özçelik'e ifadesinin alınması sürecinde İstanbul'dan gelen avukatlarla baskı yapılmaya çalışıldığının ortaya çıktığı ve lojistik firma sahibi örgüt üyesi Hacı Karahan'ın verdiği ifadede "en büyük operasyon"dan önce aynı yöntemle sevkiyat yaptıklarını anlattığı belirtiliyor.
Operasyon tamamlandıktan sonra olayla irtibatları bulunduğu tespit edilen diğer sanıkların da yakalandıkları bildiriliyor.
İddianamede, gümrükteki şirket ortakları Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi ile organizatör Hacı Karahan'ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır ve Mehmet Zeki Fidan'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar, organizatör Saruhan Özçelik'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı Mazlum Özdemir'in de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Vuhan'da yaşayan isimden A Haber özel açıklamalar
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? (13 Şubat)
- Başkan Erdoğan Pakistan'da parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi
- Suriye sınırına sevkiyat! Gözlem noktaları güçlendiriliyor
- İdlib'de bölgede son durum ne? A Haber Neyrab'da
- Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi!
- O bölgede dikkat çeken görüntü!
- İmamoğlu sözlerini unuttu! İBB'den milyonluk satış
- Başsavcı açıkladı! Tahir Elçi soruşturmasında flaş gelişme...
- 13 Şubat Van yarın okullar tatil mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?
- 13 Şubat Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili son dakika açıklaması!