KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,2020 KPSS sınav tarihlerini açıkladı. Takvime göre; sınavların ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu. Açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavı 25-26 Temmuz, ÖABT sınavı 9 Ağustos’ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Son dakika açıklamasına göre; 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ne zaman yapılacağı açıklandı.

2020 KPSS NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adayların 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.