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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 8844 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

8844 personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli, hakkında araştırma yapıyor. Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzunun ardından, 14-20 Şubat tarihleri arasında tercih yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından alımı için müjdeli haber verildi. Bakan Koca, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını duyurdu. Peki, nasıl? nelerdir? İşte detaylar!

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