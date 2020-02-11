'Yalanın Sözcü'sü yine patladı! ‘Depremzede’ yalanı böyle çöktü
Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü’nün bir yalanı daha ortaya çıktı. “Elazığlı depremzelere yardım ulaşmıyor” yalanıyla Karşıyaka Mahallesi’ne yardım gitmediğini ve vatandaşların muhtaç durumda olduğu yalanını ortaya atan Sözcü’nün bu manipülatif haberi yine Karşıyaka Mahallesi muhtarı ve vatandaşların açıklamalarıyla yalanlandı.
Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü'nün bir yalanı daha ortaya çıktı.
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Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sözcü'nün ortaya attığı Karşıyaka Mahallesindeki depremzedelere yardım ulaşmadığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Karşıyaka Mahallesi'ne yardım gitmediğini ve vatandaşların muhtaç durumda olduğu yalanını ortaya atan Sözcü'nün bu haberi yine Karşıyaka Mahallesi muhtarı ve vatandaşların açıklamalarıyla yalanlandı.
Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ruhi Demirbaş mahallede ağır hasarlı evlerin çok fazla olmadığını söyledi. Mahalledeki bazı vatandaşların çadırda kaldığını, bazılarının ise gelen yardımları aldıktan sonra tekrar evlerine döndüğünü belirten Demirbaş, Kızılay ve AFAD ekiplerinin gıda kolileri dağıttığını ifade etti.
Demirbaş, depremin ardından devletin vatandaşlara her türlü yardımı yaptığını vurguladı.
"DEVLET HER TÜRLÜ ARKAMIZDA"
Mahalle sakinlerinden Gaffure Aşık, deprem korkusuyla evlerine giremediklerini belirtti.
Mahallede kurulan çadırlarda kaldıklarını aktaran Aşık, "Burada da çok şükür sabah öğlen akşam yemeklerimiz geliyor devletimiz odunumuzu kömürümüzü yolluyor, sobamızı verdi. Soğuktan bir nebze de olsa kurtulduk." ifadelerini kullandı.
AŞIK, ŞÖYLE KONUŞTU:
"Aç açıkta kalmadık. İhtiyacamız olan söylüyoruz. Suyumuzu da odunumuzu da kömürümüzü de getiriyorlar. Günde üç öğün yemekte getiriyorlar. Bu konuda devlet her türlü arkamızda."
Mahalle sakinlerinden İrfan Gezerer, çadır alanından sorumlu yetkililere sorunlarını ilettiklerinde çözüme kavuşturulduğunu anlattı.
Gezerer, yapılan yardımlarla ilgili şunları kaydetti:
"Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Tabiki yardımımızı alıyoruz. Çadırımız olsun battaniyemiz olsun gıda olsun her şeyimizi aldık."
"ÇOK ŞÜKÜR BİZİ DARDA BIRAKMADILAR"
Ali Timuştek ise evinin hasarlı olması nedeniyle çadırda kaldığını dile getirdi.
Timuştek, "Çok şükür bizi darda bırakmadılar. Yardım ettiler. Devletimiz arkamızda sırtımızda." dedi
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