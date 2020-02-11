Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?

Tripofobi nedir? Tripofobi halk arasında delik korkusu olarak da biliniyor. Peki, delik korkusu nedir? Tripofobi belirtileri nelerdir? Tripofobi yaşayan kişiler küçük, düzensiz deliklerin kümeler halinde yer aldığı nesnelerden rahatsız olur. Bu nesnelere sünger, sabun köpükleri, bal peteği, arı peteği, çilek ve cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

Tripofobi nedir? Tripofobi belirtileri nelerdir? Sosyal medyada son günlerde sıklıkla paylaşılan tripofobi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Tripofobi halk arasında delik korkusu olarak bilinmektedir. Tripofobi yaşayan kişiler küçük, düzensiz deliklerin kümeler halinde yer aldığı nesnelerden rahatsız olur. Bu nesnelere sünger, sabun köpükleri, bal peteği, arı peteği, çilek ve cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

TRİPOFOBİ NEDİR?

Tripofobi, düzensiz desenlerin veya küçük delik veya çarpma kümelerinin görülmesinden kaçınmadır. Resmi olarak zihinsel bir bozukluk olarak tanınmaz, ancak aşırı korku ve sıkıntı meydana gelirse spesifik bir fobi olarak teşhis edilebilir.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tripofobi rahatsızlığı olan kişiler, yukarıda örneklerini saydığımız tetikleyici nesnelerle karşılaştığında aşağıdaki tepkilerden verir:

Korku

tiksinme

rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı