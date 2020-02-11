Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca,“Virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca,"Virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk."
"MEVSİMSEL GRİP VAKALARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLİYORUZ"
Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.
YERLİ KİT KULLANIMDA
Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.
"61 KİŞİ KARANTİNADAN ÇIKARILDI"
Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulan 61 kişinin karantinadan çıkarıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."
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