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Son dakika haberi | AK Parti'den Suriye için yeni tezkere açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
AK PARTİ'DEN SURİYE İÇİN YENİ TEZKERE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... bir tezkere gerektirecek durum yok.

Son dakika haberi... bir tezkere gerektirecek durum yok.

Ayrıntılar geliyor...

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