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Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlere idam cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
TÜRK DİPLOMATI ŞEHİT EDENLERE İDAM CEZASI

'ta 2. 'nin, 'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi. Köse, 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

'ta 2. 'nin, 'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.


Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

Köse, 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

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