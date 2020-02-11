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Adnan Oktar davasında tahliye olan ‘kedicikler’ böyle görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
TAHLİYE OLAN ‘KEDİCİKLER’ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

grubuna yönelik görülen davada tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan ‘’ bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi. Yaklaşık 2 ay önce tahliye olan kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla geldikleri duruşma salonunun kapısında birbirine sarılırken görüntülendi.

suç örgütüne yönelik davanın görülmesine 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Adnan Oktar davasında tahliye olan ‘kedicikler’ böyle görüntülendi ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE OLAN ‘KEDİCİKLER’ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

ADLİ KONTORL ŞARTIYLA TAHLİYE OLMUŞLARDI

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı. Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi.

KAPI ÖNÜNDE SARILIRKEN GÖRÜLDÜLER

Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.

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