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Türkiye en fazla turist çeken 6. ülke oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
TÜRKİYE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

geçtiğimiz yıl turizm rekoru kırdı. sayımız geçtiğimiz sene bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı. Türkiye, () verilerine göre 2019 yılında 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6'ncısı oldu. İlk sırada 90 milyondan fazla ziyaretçiyle bulunuyor. Dünyada ise turistik ziyaretçi sayısı yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştı.

Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan duyuruda, 'nün 2019 yılının en çok ağırlayan ülkeleri sıralaması açıklandı. Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran , gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.

6'NCI SIRADA YER ALDI

AKTOB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında aldığı 50 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girdiği ve 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında 'nın 90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke olduğu kaydedildi. Fransa'yı 83.8 milyon ziyaretçi ile izledi.

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ZİYARETÇİ SAYISI ORANINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER

Ziyaretçi sayısını oran olarak en çok artıran ülkeler Mynmar yüzde 40.2, yüzde 31.2, yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ yüzde 21.4, yüzde 21.1 olarak sıralandı. Artış oranına göre Türkiye, yüzde 14 artışla 14'üncü sırada yer alıyor. Akdeniz ülkeleri arasında ziyaretçi girişi artışında yüzde 21.1 ile Mısır ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 13.6 ile Tunus izledi.

verilerine göre Orta Asya'nın popülaritesinin arttığına dikkat çekilirken, Özbekistan, ve Kazakistan'ın en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdiği ifade edildi.

UNWTO, ziyaretçi sayısı artan ülkeler yanında ziyaretçi kaybı yaşayan ülkeleri de belirledi. Buna göre 2019'da en çok ziyaretçi kaybı yaşayan ülke oldu. Hong Kong'un ziyaretçi kaybı yüzde 28.8 olarak açıklandı. ABD'nin ziyaretçi sayısı ise 2019 yılında yüzde 1.3 düştü.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN ÜLKELER

Dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkeleri ise şöyle:

"Fransa 90.2 milyon, İspanya 83.8 milyon, ABD 78.7 milyon, 67.5 milyon, 64.6 milyon, Türkiye 52.5 milyon, Meksika 44.9 milyon, Tayland 39.7 milyon, 39.4 milyon, 36.9 milyon."

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