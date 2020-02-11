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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib için Ankara'da!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JAMES JEFFREY İDLİB İÇİN ANKARA'DA!

Son dakika haberi! ABD'nin ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi. Jeffrey, "Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi.

Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te 'na indi.

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin 'daki müttefiği 'nin askerlerinin bugün 'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin ve rejiminden geldiğini söyledi.

İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, " rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'DEN SURİYE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtilmişti.

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine dikkatin çekildiği paylaşımda, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellediği kaydedilmişti.

Paylaşımda, "Derhal ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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