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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş İdlib açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
MSB'DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.

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