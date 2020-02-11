Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş İdlib açıklaması
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Son dakika haberi... İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.
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