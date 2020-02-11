12 Şubat Erzurum kar tatili oldu mu? Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
12 Şubat Erzurum kar tatili var mı? Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum Valiliği kar tatili açıklamaları ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde tatil kararları peş peşe geliyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Meteoroloji tahminlerine göre, İç Anadolu bölgesinde kar yağışının bu gece devam etmesi bekleniyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Erzurum’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
Erzurum yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Erzurum kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi gelirken gözler Erzurum Valiliği'ne çevrildi. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji tahminlerine göre; havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)
Erzurum kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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