Amasya’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Amasya kar tatili açıklaması geldi mi?
12 Şubat Amasya’da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. Amasya’da yaşayan öğrenciler ve veliler Amasya okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Amasya Valiliği tatil açıklaması hakkında araştırma yapılıyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Amasya’da da kar yağışının yarın öğle vakitlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Amasya yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
Amasya yarın okullar tatil mi sorusuna 12 Şubat Çarşamba günü için yanıt aranıyor. Amasya okullar tatil mi sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler Amasya Valiliği tatil açıklamasını sorguluyor Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle art arda kar tatili haberi geliyor. Amasya'da da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Amasya'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Amasya kar tatili var mı? İşte detaylar…
AMASYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)
Amasya'da kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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