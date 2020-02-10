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Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Abisinin cenazesinde oğlunun şehit haberini aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020
ABİSİNİN CENAZESİNDE OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ ALDI

'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan 'ın (24) acı haberi ailesine verildi. 'ın dayısı 'in de bugün hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiği, ailesinin de onun cenazesine giderken, yolda çocuklarının şehadet haberini aldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde () 1,5 yıl önce göreve başlayan , 'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit oldu. Albayrak'ın acı haberi memleketi 'ye geldi.



1 GÜNDE 2 ACI HABER ALDI
Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi 'i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri'nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim'in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. TSK personeli de şehit ailesini teselli etmeye çalıştı.



ŞEHİT ALBAYRAK 8 AY ÖNCE NİŞANLANDI
Şehit olan İbrahim Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. 'ın ağabeyi Doğan Albayrak'ın da İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Haberi cenazeye giderken aldılar | Video KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ! HABERİ CENAZEYE GİDERKEN ALDILAR | VİDEO

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