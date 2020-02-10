İşte belgesiyle İBB'nin kaçak büfe skandalı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Güngören Belediyesi’ni karşı karşıya getiren ‘kaçak büfe’nin Ali Kıdık’ın olduğu kesinleşti. Emlak Müdürlüğü, Güngören’deki Osmaniye Mahallesi’nde Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının hemen yanı başında bulunan büfenin, Merter Büfe ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Şirketi tarafından kullanıldığını tespit etti.
Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP'li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu.
RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ
Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.
İBB ZABITASI 24 SAAT NÖBETE BAŞLADI
İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.
BÜFENİN İP'Lİ MECLİS ÜYESİ VE AİRPORT HABERİN SAHİBİ KIDIK'IN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıktı.
TEZGAHI PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN KURDULAR
Büfe'nin 'Merter Büfe ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.' şirketine ait olduğu ve kaçak büfenin Güngören'e koyulduğu tarihten 7 gün sonra yani 27 Ocak 2020'de kurulduğu testip edildi.
"Merter Büfe ve Gıda" şirketinin sahibi olarak görülen Fatih Akdeniz'in İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Airport Haber' sitesinin yazarı olduğu ortaya çıktı.
İYİ PARTİ'Lİ KIDIK'IN ADRESİYLE AYNI
27 Ocak 2020'de kurulan şirketin adresi ile İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Ak Medya Yayın Yapım Filim. İt. İh. Tic. Ltd. Şti.' şirketiyle aynı adreste de olduğu ortaya çıktı.
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