10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte belgesiyle İBB'nin kaçak büfe skandalı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
İŞTE BELGESİYLE İBB'NİN KAÇAK BÜFE SKANDALI!

ile ’ni karşı karşıya getiren ‘kaçak büfe’nin ’ın olduğu kesinleşti. Emlak Müdürlüğü, Güngören’deki Mahallesi’nde istasyonu ve otobüs durağının hemen yanı başında bulunan büfenin, ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Şirketi tarafından kullanıldığını tespit etti.

'nun başkan olduğu 'li , encümen kararı ve izin belgesi olmadan İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu.

RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ
zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.

İBB ZABITASI 24 SAAT NÖBETE BAŞLADI
İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

BÜFENİN İP'Lİ MECLİS ÜYESİ VE AİRPORT HABERİN SAHİBİ KIDIK'IN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi 'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıktı.

TEZGAHI PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN KURDULAR
Büfe'nin ' ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.' şirketine ait olduğu ve kaçak büfenin Güngören'e koyulduğu tarihten 7 gün sonra yani 27 Ocak 2020'de kurulduğu testip edildi.

"Merter Büfe ve Gıda" şirketinin sahibi olarak görülen Fatih Akdeniz'in İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Airport Haber' sitesinin yazarı olduğu ortaya çıktı.

İYİ PARTİ'Lİ KIDIK'IN ADRESİYLE AYNI
27 Ocak 2020'de kurulan şirketin adresi ile İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Ak Medya Yayın Yapım Filim. İt. İh. Tic. Ltd. Şti.' şirketiyle aynı adreste de olduğu ortaya çıktı.

İBB, Güngören'de kaçak büfe kurdu! Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor İBB, GÜNGÖREN'DE KAÇAK BÜFE KURDU! ZABITALAR BAŞINDA 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN