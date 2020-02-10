10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
FETÖ ELEBAŞININ SAHTE E-İMZASI ORTAYA ÇIKTI

elebaşı adına 2012 yılında bir sahte e-imza çıkarıldığı ve bununla 2016'ya kadar tam 820 işlem yapıldığı tespit edildi. E-imzanın hangi örgütsel işlemlerde kullanıldığının da ortaya çıkarılması an meselesi...

Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, adına 2012'de avukat tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi.

BİR SERTİFİKA FİRMASINDAN...

'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Nezih Damcı'yı dinlemiş! FETÖ, MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINI KULLANARAK NEZİH DAMCI'YI DİNLEMİŞ!

ÖRGÜTSEL FAALİYET

SABAH'ın haberine göre; teröristbaşı Fetullah Gülen için gerçekleştirilen e-imza skandalının söz konusu firmada çalışan örgüt üyeleri tarafından bir örgüt görevi olarak çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu ihbarda bu e-imzanın Avukat Nuh Albayrak tarafından 2012 yılı içerisinde çıkarıldığı belirtilmişti.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, elektronik imzanın 30 Nisan 2012 tarihli Başkonsolosluğu onaylı vekâletname ile çıkarıldığı, fakat söz konusu vekâletnamede elektronik imza alımına ilişkin yetki bulunmadığı saptandı. Sahte e-imzanın ilk temin edildiği 2012 yılından itibaren 820 adet işlem yapıldığı belirlenirken elektronik imzaların bu işlemlerdeki kullanım tarihi ve zamanına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.

CHP’li Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık FETÖ vurgunu CHP’Lİ YALOVA BELEDİYESİ'NDE 22 MİLYON LİRALIK FETÖ VURGUNU

FİRMADAKİ ÖRGÜT ÜYELERİ TARAFINDAN GÖREV OLARAK YAPILDI

Sahte e-imzanın usulüne uygun yetkilendirme yapılmadığı halde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından usulüne aykırı olarak çıkarıldığı, bu yasadışı işlemin söz konusu hizmet sağlayıcı firmada görevli üyeleri tarafından örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ankara Başsavcılığı,söz konusu yasadışı eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. isimli şirketin merkezinin Kozyatağı'nda bulunduğunu belirleyince dosyayı Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı e-imza ile hangi örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini araştıracak. Örgüt elebaşı Gülen'in bu e-imza ile yaptığı işlemlerin tamamının iptal edilmesi de bekleniyor.

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN