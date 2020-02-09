09 Şubat 2020, Pazar
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Devlet Elazığ'daki depremin yaralarını sarıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
BAKAN MURAT KURUM'DAN ELAZIĞ AÇIKLAMASI

Çevre ve , "('da çalışmaları) 10 gün içerisinde temel atacağız. 'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve , "('da çalışmaları) 10 gün içerisinde temel atacağız. 'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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