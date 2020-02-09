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Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
SAKARYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT SAKARYA KAR TATİLİ OLDU MU? SAKARYA VALİLİK MEB AÇIKLAMALARI…

10 Şubat Sakarya kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sakarya yarın okullar tatil mi? Sakarya Valiliği MEB açıklamaları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurdun birçok noktasından kar tatili haberi peş peşe geliyor. Tatil olan iller 20’yi geçerken, Sakarya’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Sakarya kar tatili var mı? 10 Şubat Pazartesi Sakarya yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. İlde yaşayan öğrenci ve velilerde gözler Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması için çevrildi. Yurdun Karadeniz, ve bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle art arda kar tatili açıklamaları geliyor. Peki, Sakarya'da 10 Şubat yarın okullar tatil mi?

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları… KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ? 10 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? VALİLİK MEB KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI…

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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