Mahmut Övür'den dikkat çeken İlker Başbuğ, Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ yazısı! "Siyasi yalan rüzgarları"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" sözlerini kullanarak gündeme gelen ve büyük tepki toplayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u bugünkü köşesine taşıdı. Mahmut Övür, "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un başlattığı tartışma, FETÖ'ye karşı mücadeleye yeni bir ivme katmadığı gibi var olan kutuplaşmayı daha da derinleştirdi." dedi. Öte yandan Övür, "Başbuğ, sonradan amacının, "Düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konmasıdır" deyip çark etse de açtığı yol, "siyasi ayak" üzerinden yapılan spekülasyonların zeminini daha da zehirledi. Bunu da FETÖ'ye kol kanat geren "kontrollü darbe" demeyi dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mal bulmuş mağribi gibi kullanacak." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'YE

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un başlattığı tartışma, FETÖ'ye karşı mücadeleye yeni bir ivme katmadığı gibi var olan kutuplaşmayı daha da derinleştirdi. Bunun için sadece 15 Temmuz'daki direnişi "kontrollü darbe" diyerek itibarsızlaştıran CHP yönetiminin bu yaklaşıma dört elle sarılmasına bakmak yeterli. Bu yaklaşımda problem var. Çünkü hâlâ Ergenekon veya Balyoz tezgahıyla yargılanan ve haksızlığa uğrayan askerlerin büyük çoğunluğu içselleştirdikleri "darbeci" zihniyeti terk etmiş değil. Bu yüzden Başbuğ dahil büyük çoğunluk bu bakış açısıyla sivil siyaseti ve Meclis'i, FETÖ'yle aynı kefeye koyarak suçlamakta bir sakınca görmüyor.

Onlara göre, FETÖ hâlâ "irticacı" bir örgüt. Dün de bugün de o örgütün arkasında ABD'nin olması ve CIA'nin bir casusluk aparatı olduğu hiç sorgulanmadı.

Daha önce de yazdım, geçmişe dönüp bakın o tarihlerde muhtıra vermeye kalkan askerlerden hiçbiri, ellerinde bütün istihbarat güçleri olmasına rağmen FETÖ'nün bir CIA organizasyonu olduğu gerçeğini görmedi ve dile getirmedi.

Başörtüsü takıntısı, "sözde değil özde laik" cumhurbaşkanı dayatmaları aslında o yapının işine yaradı. Daha vahimi, o günlerde hem asker içinde hem de onlarla iç içe geçmiş siyasi partilerde "AK Parti daha tehlikeli" görüldü.