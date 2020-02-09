Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.