Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hainlerin maskesi yine düştü! Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak...
- Erdoğan'dan Trump'ın tek taraflı Filistin planına tepki
- Türkiye'ye destek açıklaması! "Kapı kapanmamalı"
- "Siyasi yalan rüzgârları"
- "İlker Başbuğ-Kemal Kılıçdaroğlu yemezler!"
- CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım zammı vatandaşları isyan ettirdi! "Aptal yerine koydu"
- Hükümetten "sigara" açıklaması
- CHP'li belediyeden skandal! Adı artık Cumhuriyet değil
- İzmir'de hastanede yangın!
- Pegasus uçağında son durum...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?
- Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
- Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
- 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?
- Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini verir?
- Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
- Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti | FB Alanya özet goller ve penaltı yorumu!
- Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı ne dedi?
- 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Sevgililer Günü sürprizleri! İşte, A101 aktüel katalog…
- Fenerbahçe Alanyaspor | CANLI
- Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı! Burhan Felek kimdir?
- Sigara fiyatlarına 6 TL zam iddiası… 8 Şubat sigara fiyat listesi! Sigaraya zam gelecek mi?