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Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
MARDİN'DE YANGIN FACİASI! ANNE VE 3 ÇOCUĞU...

'in Mazıdağı ilçesinde çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba ise sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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