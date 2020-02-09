10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu kar tatili için ilde yaşayan öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Bolu Valiliği kar tatili açıklaması için bekleyiş sürüyor. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle art arda kar tatili haberi geliyor. Bolu’da da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bolu kar tatili var mı? İşte detaylar…

Bolu kar tatili var mı? 10 Şubat Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bolu Valiliği tatil açıklaması için öğrenciler tarafından sorgulama yapılıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Bolu'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının bu gece de devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların -4 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi Bolu yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!

BOLU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT)

Bolu'da kar tatili olup olmadığına ilişkin bir resmi açıklama şu anda yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.