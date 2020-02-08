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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vuhan'dan getirilen öğrencinin doğum gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
BAKAN KOCA PAYLAŞTI! BÜYÜK SÜRPRİZ

, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı 'in Vuhan kentinden 'ye getirilerek, hastanede gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

, 'in Vuhan kentinden 'ye getirilerek, hastanede gözlem altında alınan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."

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