Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vuhan'dan getirilen öğrencinin doğum gününü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek, hastanede gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek, hastanede gözlem altında alınan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.
Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."
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