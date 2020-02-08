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Rus heyet Ankara'ya geldi! İdlib konusu masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
RUS HEYET ANKARA'DA! KRİTİK TOPLANTI

'de Esad rejimine bağlı güçlerin merkeze doğru ilerleyişi sürerken Rus heyet 'ya geldi. Rusya Vershin'in başkanlık ettiği heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İdlib konusunu görüşecek...

ve Rus mevkidaşı Sergey Vasilievich Vershin'in başkanlık edeceği heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer alacak.

SOÇİ MUTABAKATI'NDA BELİRLENEN SINIRLARA...

Bakanlıktaki görüşmede bir an önce bölgede ateşkes sağlanmasına ve rejim güçlerinin Soçi Mutabakatı'nda belirlenen sınırlara çekilmesine dönük beklentisini bir kez daha dile getirecek.

KARARLILIK MESAJI İLETİLECEK

Aksi halde 'nin bölgede gerekli adımları atacağı yönündeki kararlılık mesajı da iletilecek. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki gözlem noktalarına ya da unsurlarına dönük saldırılarda misliyle karşılık verileceği de vurgulanacak.

Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak RUS HEYET İDLİB İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR! TÜRKİYE YENİ STRATEJİSİNİ DEVREYE SOKACAK

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