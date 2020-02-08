Rus heyet Ankara'ya geldi! İdlib konusu masada

İdlib'de Esad rejimine bağlı güçlerin merkeze doğru ilerleyişi sürerken Rus heyet Ankara'ya geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershin'in başkanlık ettiği heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile İdlib konusunu görüşecek...

Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Sergey Vasilievich Vershin'in başkanlık edeceği heyetlerde iki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimler de yer alacak.

SOÇİ MUTABAKATI'NDA BELİRLENEN SINIRLARA...

Bakanlıktaki görüşmede Türkiye bir an önce bölgede ateşkes sağlanmasına ve rejim güçlerinin Soçi Mutabakatı'nda belirlenen sınırlara çekilmesine dönük beklentisini bir kez daha dile getirecek.

KARARLILIK MESAJI İLETİLECEK

Aksi halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerekli adımları atacağı yönündeki kararlılık mesajı da iletilecek. Görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki gözlem noktalarına ya da unsurlarına dönük saldırılarda misliyle karşılık verileceği de vurgulanacak.