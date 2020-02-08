Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya'dan gelen heyetle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. 3 saat süren kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

3 saat süren kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.