08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya'dan gelen heyetle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
DIŞİŞLERİ'NDEN RUS HEYETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, 'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. 3 saat süren kritik toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, 'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

3 saat süren kritik toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN