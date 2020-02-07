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Uzaydan çekildi! Antarktika'daki Türk Bilim Üssü uzaydan çekildi ve fotoğrafı paylaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
UZAYDAN ÇEKİLDİ! İŞTE ANTARKTİKA'DAKİ TÜRK BİLİM ÜSSÜ...

Ulusal Kutup Programı kapsamında geçtiğimiz sene Antarktika'da kurulan üssü'nün uzaydan Göktürk uydusu ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Geçen yıl ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonu ile Antarktika'ya 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi düzenlenmişti. Araştırma seferi sırasında Antarktika'ya ilk defa geçici Üssü kuruldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Antarktika'ya kurulan Türk Bilim Üssü, Göktürk uydusu ile uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Başkanı , kendi Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'den Antartika'ya bilim üssü TÜRKİYE'DEN ANTARTİKA'YA BİLİM ÜSSÜ

"GÖKTÜRK1 UYDUMUZ İLE KALPLER BİR"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafını, "Uzaydan, Antarktika'daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın" notu ile paylaştı.

3 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin ilgi odağı. Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor. Antarktika'da, 'nı imzalayan bütün ülkeler araştırma yapabiliyorlar. , 1995 yılında Antarktika Anlaşması'nı imzaladı. Antarktika Anlaşması'na dayanarak geçen sene şubat ayında kurulan Türk Bilim Üssü'nde 3 yıl boyunca araştırmalar devam edecek.

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