Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı!
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
Tuzla'da askeri alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Tuzla Albay İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.
İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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