07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
TUZLA'DA ASKERİ ALANDA YANGIN ÇIKTI!

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

Tuzla Albay İbrahim Kendirli Kışlası'nda bulunan bir binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN