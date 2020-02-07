07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu: Hukuki işlem başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
MASAK'TAN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU!

Gelen son dakika haberine göre... yasa dışı bahis oynayanların ve bu oyunculara ulaştı ve hukuki işlem başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNCE GELİR KAPISI YAPILAN...

MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı.

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi.

YENİ OYNAYICILARA DA ULAŞILDI

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN