Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler, güvenlik korucuları ve Hakkari'de el bombası patlaması nedeniyle şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yaşanan çığ faciasında şehit olan askerler, güvenlik korucuları ve Hakkari'de el bombası patlaması şehit olan Özgür Çelik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Başkan Erdoğan, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler Muammer Keskin, Özen Akçam, Oğuzhan Ulaş Avcı, Özgür Işık, Cihat Erat, Fatih Karagöz, Osman Karaca, Mesut Deniz, Ramazan Süslü, Tarkan Karaca ve Ufuk Deniz ile güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş, Nesim Yavuz, Mehmet Esen, Nimettullah Mantaş, Nimet İnçamur ve Abdulselam Mantaş'ın ailelerine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.
MESAJ GÖNDERDİ
Erdoğan, Hakkari'de el bombası patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in ailesine de başsağlığı mesajı gönderdi.
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