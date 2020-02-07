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Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, 'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler, güvenlik korucuları ve 'de el bombası patlaması nedeniyle şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan , 'da yaşanan çığ faciasında şehit olan askerler, güvenlik korucuları ve 'de el bombası patlaması şehit olan 'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler Muammer Keskin, Özen Akçam, Oğuzhan Ulaş Avcı, Özgür Işık, Cihat Erat, Fatih Karagöz, Osman Karaca, , Ramazan Süslü, Tarkan Karaca ve Ufuk Deniz ile güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş, Nesim Yavuz, , Nimettullah Mantaş, Nimet İnçamur ve Abdulselam Mantaş'ın ailelerine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.

MESAJ GÖNDERDİ

Erdoğan, Hakkari'de el bombası patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in ailesine de başsağlığı mesajı gönderdi.

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