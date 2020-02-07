Rumların hazımsızlığı... İstanbul isminden rahatsız oldular
Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka kentinde, Türklerle Rumların birlikte yaşadığı dönemden kalan ve 45 yıldır aynı adla korunan “İstanbul Sokağı” tabelası, fanatik kesimlerin tepki odağı haline geldi.
Fotoğrafların Rum basınında yayınlanması üzerine sosyal medya üzerinden sokağın adının değiştirilmesi ve tabelanın kaldırılması için kampanyası başlatıldı. Tartışmalar üzerine Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, bunun bir devlet politikası olduğunu söyledi.
Rum medyası da haberi "Larnaka'daki İstanbul Sokağı için galeyan", "İstanbul Sokağı fırtınası" şeklinde verdi. Tabelanın 45 yıl sonra fark edildiğini yazan Rum basını, sokak isimlerinin 1974'ten önce verildiğini belirtti.
DEVLET POLİTİKASI
Tepkiler üzerine açıklama yapan Larnaka Belediye Başkanı Viras, Larnaka'nın Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve devletin politikasını teşkil ettiğini söyledi. Viras, "Buna tepki gösterenler, neden Piyale Paşa caddesinden değil de, 'İstanbul Sokak' isminden rahatsız oluyorlar" dedi.
Rum Belediye Başkanı, "Kıbrıs Rum tarafı değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılmak istiyorsak böyle olması gerekiyordu" ifadesini kullandı.
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