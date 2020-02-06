Çığ yalanının ardından Bülent Aydemir'den çark, Habertürk'ten özür

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" şeklinde bir yalan ortaya atmıştı. Yalan’ın ortaya çıkmasının ardından Bülent Aydemir, çark ederek özür diledi. Aydemir’in ardından bir özür de Habertürk’ten geldi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan için ''Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" şeklinde bir yalan ortaya attı.

Onlarca insanın hayatını yitirdiği afeti fırsat bilen CHP ve yandaşı medya organları siyasi prim peşine düşerek "Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı" yalanına sarılarak algı peşinde koştu.

İşin aslı, Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Orhan, "Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. " dedi.

Yalan'ın ortaya çıkmasının ardından Bülent Aydemir, çark ederek özür diledi.

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Aydemir'in ardından bir özür de Habertürk'ten geldi. Habertük'ten yapılan açıklamada "Teyit edilmemiş ve sonradan doğru olmadığı ortaya çıkan bir bilgiyi yayıncılık ilkelerimize uymayan bir şekilde televizyon canlı yayınında kamuoyuna iletmiş bulunmasından son derece üzüntülüyüz" ifadeleri yer aldı.

Habertürk'ün açıklaması şu şekilde:

Habertürk TV'de bugün sabahleyin yayınlanan Para Gündem programında Habertürk TV'mizin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in Van'daki çığ felaketi ile ilgili olarak maalesef teyit edilmemiş ve sonradan doğru olmadığı ortaya çıkan bir bilgiyi yayıncılık ilkelerimize uymayan bir şekilde televizyon canlı yayınında kamuoyuna iletmiş bulunmasından son derece üzüntülüyüz.

Bu paylaşımın milletçe yasını tuttuğumuz ve devlet/millet ortaklaşması ile yaraları sarmaya çalıştığımız bir felaketle ilgili olması üzüntümüzü daha da arttırmıştır.

Nitekim Bülent Aydemir arkadaşımız yayında bahsedilen Sayın Gülşen Orhan'ın olaya dair yaptığı paylaşımlarının hemen akabinde gene Habertürk ekranından hatasını düzeltmiş, kasıt olmayan bu hatasından dolayı üzüntülerini bildirmiş ve hem Sayın Orhan'dan hem de kamuoyundan ve izleyicilerimizden özür dilemiştir. Yayıncılıkta aslolan hata ve yanlış yapmamaktır; ama bir şekilde ve istemeden hatalı, yanlış bir bilgi ve haber paylaşıldığında da en kısa süre içerisinde hatayı düzeltmek ve gerektiğinde muhataplarından özür dilemek sorumlu yayıncılığın ve medya etiğinin bir gereğidir.

Bu ilkelere inanan ve bu doğrultuda yayın yapan Habertürk TV de bu ilke doğrultusunda Sayın Gülşen Orhan'ın olaya dair açıklamalarını ve Sayın Bülent Aydemir'in özür beyanını hem sitesinden hem ekranlarından derhal kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır.

Milletimizin ve devletimizin birlikte el ele acıları paylaşıp yaraları sarmaya çalıştığı acı bir felakette yaptığımız bu yayıncılık hatası dolayısıyla Habertürk TV olarak biz de kurumsal olarak üzüntülerimizi belirtiyor, bu vesileyle tüm izleyicilerimizden ve haberden olumsuz etkilenen Sayın Gülşen Orhan'dan özür diliyoruz.

"ACELE VE İLERİ DEĞERLENDİRMELER"

Ankara Temsilcimiz Bülent Aydemir de konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili acele ve ileri değerlendirmeler yaptım. Bu acele ve ileri değerlendirmelerimizde dahi kimseyi çığa yol açmakla veya bir ölümlere neden olmakla suçlamadım. İkaz ettiğimiz husus, çığa müdahalede aceleci ve tedbirsiz, ilgili-ilgisiz herkesi alarme edecek şekilde özensiz davranıldığı ve bölgede, çığa müdahaleyi bozan kalabalıklaşma ve yığılmaya yol açıldığı söylendi. Kimseyi çığa sebep olmakla ya da ölümlere yol açmakla itham etmedim. Kalabalıklaşmaya yol açan işleyiş var dedim. Düzeltiyorum, acele ve ileri bir değerlendirme yapmış olabilirim. Yerel kaynaklarımla görüşme yapmadan bu detaylara girmemem gerekirdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Gülşen Orhan'ın açıklamaları çerçevesinde aktardığım iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu erken ve teyit edilmemiş ifadelerimden dolayı gereksizce zan altında kalan üzülen yurttaşlarımızdan ve izleyicilerimizden özür dilerim."