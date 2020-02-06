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Son dakika: TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
TSK'DAN İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARINA ASKERİ SEVKİYAT

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına obüs ve zırhlı personel taşıyıcı () sevk etti.

'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüs ve 'ler, alınan geniş güvenlik önlemleri altında 'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi. AA

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