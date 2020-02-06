Son dakika: Elazığ ve Malatya'da okulların açılma tarihi ertelendi
Son dakika haberi... 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Öte yandan Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiğini bildirdi.
Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 10 Şubat'a kadar ara verilmişti.
Öte yandan Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.
Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.
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