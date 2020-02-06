06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Elazığ ve Malatya'da okulların açılma tarihi ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLARIN AÇILMA TARİHİ ERTELENDİ

Son dakika haberi... 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik sonrası 'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Öte yandan Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

'daki nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiğini bildirdi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 10 Şubat'a kadar ara verilmişti.

MALATYA'DA DEPREM NEDENİYLE 3 İLÇEDE OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN