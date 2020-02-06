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Son dakika: Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
POLİSİN İKNASI SONUCU 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

'te 2 'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "/ terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt'te ikna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın terörist aileleriyle buluşturuldu |Video SİİRT'TE İKNA YÖNTEMİYLE TESLİM OLAN 2 PKK'LI KADIN TERÖRİST AİLELERİYLE BULUŞTURULDU |VİDEO

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi. AA

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