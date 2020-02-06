İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 92 yaralının hastanelerden taburcu olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.