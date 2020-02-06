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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
VALİ AÇIKLADI! PİSTTEN ÇIKAN UÇAKLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberine göre Valisi Ali Yerlikaya Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 92 yaralının hastanelerden taburcu olduğunu açıkladı.

Valisi Ali Yerlikaya, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes- seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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