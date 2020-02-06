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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Son dakika haberi! , ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Jean-Claude Gakosso ve Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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