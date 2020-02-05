Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?

6 Şubat Van yarın okullar tatil mi? Van kar tatili var mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması bölgede yaşayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, Van’da yarın okullar tatil mi? Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? İşte detaylar…

Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi sorusuna 6 Şubat Perşembe günü için yanıt aranıyor. Öğrenciler ve veliler Van Valiliği kar tatili açıklamasını sorguluyor. Van'da bu gece yarısı sıcaklıkların -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının Pazartesi'ye kadar sürmesi bekleniyor. Peki, Van'da kar tatili var mı? İşte ilde yaşayan öğrenci ve velilerin merakla araştırdığı Van'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı!

VAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT)

Van kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

VAN HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van' ın güney ilçelerinin yükseklerinin (Bahçesaray, Çatak) gece saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van'ın güney ilçelerinin yükseklerinde (Bahçesaray, Çatak) zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum'un güney kesimleri, Muş, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, yarın İç Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.