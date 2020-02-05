Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
Pegasus havayolları sahibi kim? Pegasus şirketi kimin? Pegasus uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak kaza yapmasının ardından binlerce kişi Pegasus şirketi kimin sorusuna yanıt arıyor. Pegasus şirketi, uyguladığı “low cost” (düşük maliyetli hava yolu) modeli ile uygun fiyatlı, seyahat etme imkanı, bunun yanı sıra da ancak ek ücretlerle elde edilebilen temel hizmetler sağlıyor. Peki, Pegasus havayolları sahibi kimdir? İşte yanıtı…
Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim? Sabiha Gökçen havalimanında yaşanan korkunç uçak kazasının ardından Pegasus şirketi kimin sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul – İzmir seferini yapan Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Kazanın sonrasında kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Pegasus havayolları sahibi kim? İşte detaylar…
PEGASUS ŞİRKETİ KİMİN?
Pegasusun günümüzdeki sahibi olan Şevket Sabancıya ait Esas Holding ile 2005 yılının Kasım ayında ilk uçuşlarına başlamıştır. Eski Sahipleri Aer Lıngus, Net Holding ve Silkar Yatırım şirketlerinin girişimi ile 1990 yılında İstanbul ilimizde kurulmuştur. Sabancı ailesine ait şirket tarafından alınan firma ilk uçuşlarını yurt içi hatlarda yapmıştır. Türkiye'deki havacılık sektöründeki anlayışı uçmanın herkesin hakkı olduğu şeklinde değiştiren hava yolu şirketi düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştirmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren 4. Tarifeli havayolu firması olmuştur.
ALİ SABANCI KİMDİR?
Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969'da Adana'da Hayırlı Zerrin ve Şevket Sabancı'nın çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Emine Sabancı Kamışlı ve Sadıka Sabancı isimlerinde iki ablası bulunuyor.
Ali Sabancı iş adamı Sakıp Sabancı'nın öz yeğenidir.
İlkokul eğitimini Adana'da, ortaokul eğitimini Almanya'da, lise eğitimini İngiltere'de, üniversite eğitimini de Amerika'da tamamladı. 1987-1991 yılları arasında ABD'de Massachusetts eyaleti Medford şehrinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı.
1995 senesinde Kolombiya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden uluslararası finans dalında yüksek lisans yaparak diploma aldı. 1991-1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated şirketinde finansal analizci olarak görevde bulundu. Türkiye'ye geri geldiğinde, aile şirketi olan Akbank'da Bahçekapı Şubesi'nde veznedar olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları aralığında Sabancı Holding Projelerinden Sorumlu Yönetici görevinde, 2001-2004 seneleri arasında da Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcracı Genel Müdür Yardımcısı vazifesinde yer aldı.
Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrılarak babası ve ablası ile birlikte kurdukları Esas Holding'e geçiş yaptı. 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam ediyor. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görevalıyor ve aynı zamanda İSO ile TAİK üyeliği bulunuyor. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de devam ediyor.
2005 yılından bu yana Esas Holding tarafından satın alınan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.
Esas Holding'in partner olduğu İzair ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi ve AFM Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı, bunun yanında TÜSİAD, TYD ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak sektördeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Sabancı'nın, iş adamı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Sabancı ile evliliği bulunuyor. Kaan Ali ve Şevket Emrecan adlarında iki oğlu vardır. Ali Sabancı'nın tam adı ise Ali İsmail Sabancı'dır.
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