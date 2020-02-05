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Bakanlık açıkladı: Hakkari'de bir asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
HAKKARİ'DE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Son dakika haberi! yapılan açıklamaya göre ’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

yapılan açıklamaya göre 'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Bakanlıktan yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: 05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkâri/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.

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