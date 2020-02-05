Bakanlık açıkladı: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkâri Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkâri Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombasının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.
Bakanlıktan yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: 05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkâri/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.
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