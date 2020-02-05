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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 54 FETÖ'cüyle görüşmüş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CELAL ÇELİK 54 FETÖ'CÜYLE GÖRÜŞMÜŞ

 lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı ’in, ’den soruşturulan 54 kişiyle bağlantısı tek tek sıralandı. Örgüte yardım ve yataklıktan hakkında 40 yıla kadar hapis talep edilen Çelik’in örgüt üyeleriyle yoğun irtibatı tespit edildi

Genel Başkanı 'nun avukatı 'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nden () soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının iddianamesinde FETÖ'den tutuklanan yargı mensupları, jandarma ve emniyet görevlileri ve avukatlarla yoğun telefon irtibatına yer verildi.

461 TELEFON GÖRÜŞMESİ

ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i 'nde ziyarete giden ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor. İkili 2012'den beri bin 659 kez yaklaşık 10 saat görüşmüş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki olduğu iddianamede Çelik'in FETÖ mensuplarıyla irtibatı sıralandı.


54 KİŞİYLE GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

O isimler arasında, YARSAV Eski Başkanı iken kamu görevinden çıkarılarak tutuklanan Murat Arslan'la 417 görüşme, Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli iken FETÖ'den tutuklanan Mehmet Selahattin Dinçer'le 42 görüşme, İzmir Karabağlar İlçe Kaymakamı iken tutuklanan Muammer Sönmez'le 319 görüşme olmak üzere 54 kişiyle görüşme tespit edildi.

KENAN KIRAN/SABAH

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