05 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: Çanakkale Boğazı'ndan Romanya ve Almanya savaş gemileri geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
ROMANYA VE ALMANYA SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Son dakika haberi: 'ndan geçen 'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', 'ne doğru yol aldı.

'nden saat 07.00'de 'na giriş yapan 'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında önlerinde oldu.



Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, 'ne doğru yol aldı.

2 gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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