İran ile Filistin arasında önemli görüşme! ABD'nin sözde barış planı konuşuldu
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü. Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü.
İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.
Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
ZARİF'TEN TELEFON DİPLOMASİSİ
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP belediye araçlarını mitinglerde bedava kullanmış!
- Türkiye’nin dev projesi göz kamaştırıyor! Yakın takibe aldılar...
- Romanya ve Almanya savaş gemileri Boğaz'dan geçti
- Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
- Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Adalet Bakanı açıkladı...
- CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan algı operasyonu!
- Akşener'den Rusya ve Suriye'ye tepki
- Mehmetçik İdlib'de eller tetikte bekliyor!
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!