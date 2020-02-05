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İran ile Filistin arasında önemli görüşme! ABD'nin sözde barış planı konuşuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
İRAN İLE FİLİSTİN ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

ile Devlet Başkanı , telefonda 'nin sözde barış planını görüştü. Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ile Devlet Başkanı , telefonda 'nin sözde barış planını görüştü.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı 'ın geçen hafta açıkladığı sözde barış planı ele alındı.

Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ZARİF'TEN TELEFON DİPLOMASİSİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

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