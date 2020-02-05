Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika af açıklaması! Ceza infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ceza infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Ceza infaz düzenlemesi yakında TBMM'ye gelecek" dedi. Bakan Gül daha önce yaptığı açıklamada, "Kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ceza infaz yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül merakla beklenen düzenlemenin kısa zaman sonra TBMM'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Gül daha önce düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

CEZA İNFAZ YASASI NASIL OLACAK?

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar,

çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs