Elazığ'da yaşanan deprem felaketi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden sonra yaralar sarılmaya çalışılırken bölgeye giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank, esnafa 5 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ depremi hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Berat Albayrak deprem bölgesindeki yardımlaşma hakkında "Ülkemiz muazzam bir koordinasyonla dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak açıklamasında "Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde bir operasyon gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu.
"DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"
Ben özellikle bu ülkenin bir evladı olarak, hükümetimiz başta olmak üzere, hükümetimizin gıyabında bu hadisenin ilk saniyesinden itibaren başka İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımız olarak müthiş bir çalışma yürütüldü. Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde bir operasyon gerçekleştirildi.
TARİHİ BİR SÜRECE TANIKLIK ETTİK
İlk günden itibaren arama – kurtarma çalışmaları başta olmak üzere çok yoğun bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız; AFAD, UMKE ve tüm STK'larımızla çok yoğun bir süreç yürütüldü. Elazığ'da yaşanan elim hadise nedeniyle tarihi dayanışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bir kez daha başta Elazığ ve Malatya'da deprem vesilesiyle vefat eden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ve tüm Elazığlı, Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum.
"TALEPLERİ, SIKINTILARI, BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEDİK"
Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle geçmiş dönemde yaşanan depremler, afetler üzerindeki güçlü koordinasyon ve ihya adımlarına inşallah Elazığ ve Malatya'da da en hızlı sürede yaralarını hızlıca saracağız. Ve bu çerçevede bu iki şehrimizin imar ve ihyası için adımlarımızı atacağız. Bizim bakanlığımız olmak üzere önemli adımlar attık. Bugün iş dünyasıyla bir arada bulunduğumuz çerçevede çok önemli talepleri, sıkıntıları, birinci ağızdan dinledik. Notlarımızı aldık. Özellikle Elazığ ve Malatya ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflarımız, iş dünyamız başta olmak üzere dinledik.
50 BİN LİRAYA KADAR 5 YIL VADELİ...
İlişkili bakanlarımıza ileteceğiz. Özellikle bugün noktasında baktığımızda, yarın da Bakanlar Kurulumuz olacak, ilişkili bakanlıklara da ileteceğiz. Elazığ'da yıkımın ekonomiye esnafa etkisini değerlendirdik. Bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık.
Özellikle esnafımız noktasında, Halk Bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek.
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