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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan 'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, 'de şehit olan askerler Halil Demir, Onur Şükrü Özler, Gökhan Orhan, Uğur Katran, Serkan , , Kadir Yıldız ve tır şoförü İsmail Akatay'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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