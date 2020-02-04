5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!

Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Erzincan kar tatili için gözler Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. Erzincan’da il genelinde kar tatili ve soğuk hava etkisini devam ettirirken, öğrenciler ve veliler Erzincan’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 5 Şubat Çarşamba Erzincan kar tatili yoğun şekilde sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bu gece devam edecek kar yağışı hafta sonuna kadar etkisini artırarak sürdürecek. Pazar gününe kadar sıcaklıkların en düşük -16’ya gerilemesi bekleniyor. Peki, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

5 Şubat Erzincan yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili var mı? Erzincan'da 5 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Meteoroloji tahminlerine göre, Erzincan'da etkili olan kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Pazar günü havanın en düşük -16 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Peki, Erzincan Valiliği kar tatili haberi var mı? Erzincan yarın okullar tatil mi sorusu ilde yaşayan öğrencilerin ve velilerin merak konusu oldu. İşte detaylar…

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışı Çarşamba günü de etkisini sürecek. Perşembe hafif kar yağışı etkili olacak. Cuma gününden itibaren kar yağışı yoğunlaşacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.